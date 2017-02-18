«Линкольн» — первый с 1914 года клуб не из топ-4 дивизионов, вышедший в 1/4 КА

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Линкольн Сити» на выезде обыграл «Бёрнли» (1:0) благодаря голу защитника Шона Раджетта на 89-й минуте встречи.
Таким образом, «Линкольн Сити» стал первым с 1914 года клубом не из топ-4 дивизионов английского футбола, вышедшим в 1/4 финала Кубка Англии. В сезоне-1913/14 четвертьфинала старейшего футбольного турнира на планете достиг «Куинз Парк Рейнджерс». Примечательно, что в том году Кубок Англии выиграл «Бёрнли», сообщает британский интернет-портал The Guardian.