Конте: успех «Линкольна» — потрясающее достижение. В Италии подобное невозможно

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии и поздравил «Линкольн Сити» с выходом в четвертьфинал турнира.
«На данный момент это был самый трудный для нас матч турнира. Но мы знали об этом и были готовы, особенно учитывая результаты других встреч игрового дня. В раздевалке я отдельно предупреждал игроков об этом. Я не устану повторять, что любой матч в любом английском турнире по умолчанию будет сложным, и вы видите, что это так.
Также я хочу поздравить «Линкольн Сити», который стал первым за сто лет клубом не из топ-4 дивизионов чемпионата страны, дошедшим до 1/4 финала Кубка Англии. Это потрясающее достижение как для самого клуба, так и для Кубка Англии в целом. В Италии подобное попросту невозможно. Это лишний раз демонстрирует, что при наличии веры в свою работу и желания бороться возможно все. Я рад, что мы, выйдя в четвертьфинал, становимся частью этой невероятной истории", — цитирует Конте сайт «Челси».