Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тренер «Локомотива»: у Сёмина принцип — в первую очередь сыграть на ноль

19 февраля 2017, воскресенье. 09:32. Футбол
Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко подвёл итоги товарищеских матчей против китайских команд «Бэйцзин Гоань» (1:1) и «Хэбей Чайна Форчун» (1:0).

«Задумка провести два матча в один день появилась в начале сбора. Мы хотели задействовать сразу всех футболистов, а для этого нужно было провести две игры за день. В первом матче играла молодёжь, ребята, которые пока набирают форму после травм, и те, кто по каким-то причинам на данный момент не попал бы в основу. Все сыграли здорово. Мы впервые дали футболистам сыграть все 90 минут. До этого были лишь единичные случаи, когда полные матчи проводили Баринов или Михалик. В основном все играли по тайму или 60 минут.

В матче против «Хэбэя» «Локомотив» играл по схеме с тремя центральными защитниками, это один из вариантов. Схема подбирается под задачи на конкретный матч. Можем выпустить четыре защитника, можем пять. У Юрия Семина принцип — в первую очередь сыграть на ноль. От этого и отталкиваемся. Если не пропустили, значит всё нормально. Когда долго не меняется одна схема, пропадает какая-то изюминка. Было видно, что ребятам очень интересно. Играли с душой», — цитирует Батуренко сайт «Локомотива».
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Юрий Сёмин
Новости. Футбол
19 февраля 2017, воскресенье
09:49 Касилья: Кейлор Навас не заслужил такой критики в свой адрес
09:32 Тренер «Локомотива»: у Сёмина принцип — в первую очередь сыграть на ноль
09:29 Моуринью: об уходе Шоу из «МЮ» по окончании сезона не может быть и речи
09:22 Защитник «Герты»: есть неписанное правило, что против «Баварии» нельзя победить
09:14 Мюллер: хорошо спастись на 96-й минуте, но «Бавария» хотела победить
08:00 Леманн, Дафф, Дзамбротта, Карпин и Широков сыграли в Кубке Легенд. Фото
06:47 Иско: решение о своём будущем приму до конца сезона
04:49 Моуринью: скоро Погба перестанет быть самым дорогим игроком мира
04:10 Пирло станет послом «Ювентуса» после возвращения из MLS
02:47 «Бордо» поздравит фанатскую группировку с 30-летием во время матча с «Генгамом»
02:31 «Интер» обсудит с Меделем возможность продления контракта
01:37 Монтелла: у Доннаруммы есть потенциал для завоевания «Золотого мяча»
01:28 Гол Алана Руиса помог «Спортингу» выиграть у «Риу Аве»
00:56 Лам: «Баварии» не удавался последний пас, но мы бились до самого конца
00:55 Конте: успех «Линкольна» — потрясающее достижение. В Италии подобное невозможно
00:50 Оздоев: никогда не буду чувствовать себя в «Тереке» новичком
00:44 Терри: большинство иностранцев не понимает истинной значимости Кубка Англии
00:36 «Севилья» одолела «Эйбар» и обогнала «Барселону» в таблице Примеры
00:35 «Лацио» одержал волевую победу над «Эмполи» и вышел на 5-е место в Серии А
00:21 Раньери: в «Лестере» мне нужны солдаты, мне нужны гладиаторы
00:17 Сансон из «Марселя» — 1-й игрок сезона в топ-5 лигах, отдавший 10 голевых пасов
00:07 Максимов пропустит три недели и может перейти из тульского «Арсенала» в «Анжи»
00:06 Директор «Боруссии» Д Ватцке получал угрозы от фанатов «РБ Лейпциг»
00:01 Болельщики «Динамо» подарили Шунину именную футболку за верность клубу
18 февраля 2017, суббота
23:54 «Ницца» выиграла у «Лорьяна», Балотелли получил прямую красную карточку
23:46 Крыховяк сыграет за резервную команду «ПСЖ»
23:41 Конте: рад, когда хорошую игру показывают футболисты, редко выходящие на поле
23:34 Анчелотти показал неприличный жест болельщикам «Герты»
23:28 Клопп: я не скучаю по Лиге чемпионов, но хочу туда вернуться
23:21 Бэйл: мне понадобится ещё пара недель, чтобы набрать оптимальную форму
23:16 Тухель: теперь дортмундская «Боруссия» может выдохнуть
23:04 Майкон: первые полчаса игры с «Хэбеем» — тот футбол, к которому «Локо» стремится
23:03 Цвейба и Зуев прибыли в расположение «Крыльев Советов»
22:57 Сёмин: оба матча против китайских команд оставили хорошее впечатление
22:55 Жинола: на Евро-2016 Погба показал где-то 30-40% от того, на что способен
22:50 Хуммельс: «Герта» тянула время, им не надо жаловаться из-за добавленного времени
22:46 Бартон: я не пытался симулировать, чтобы этого здоровяка из «Линкольна» удалили
22:45 «Герта» — «Бавария»: Алонсо провёл 500-й матч в национальных чемпионатах
22:38 Гаджиев: «Амкару» нужен как минимум ещё один защитник после ухода Джикии
22:25 «Депортиво» потерпел поражение от «Алавеса»
22:24 «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
22:20 «Гамбург» не смог выиграть у «Фрайбурга»
22:15 П. Гусев: самое главное — в матче со «Спартаком-2» на поле не было хамства
22:12 Зидан: рад за Бэйла, он особенный футболист
21:59 Анчелотти: «Бавария» заслуженно вырвала ничью с «Гертой» в добавленное время
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой российский клуб не выйдет в следующий раунд Лиги Европы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+