Гюндоган: сезон «Манчестер Сити» похож на американские горки

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган оценил перспективы «горожан» обогнать «Челси» в турнирной таблице АПЛ. После 25 туров команда Хосепа Гвардиолы идёт на втором месте и отстаёт от лондонцев на восемь очков.
«Кажется, что будет сложно отыграть отставание от «Челси», но в Англии всё возможно.
Наш сезон похож на американские горки. Мы очень хорошо начали, практически били рекорды. Затем последовал спад. В последних турах мы вновь пошли вверх, хотя не всегда играли хорошо», — цитирует Гюндогана Eurosport.