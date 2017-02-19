С. Индзаги: пропущенный гол мог сломить «Лацио», но мы нашли силы и победили

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от выездного матча 25-го тура серии А с «Эмполи» (2:1), в которой римляне одержали волевую победу.
«Я доволен игрой. Прежде всего, в первой половине, когда мы уже должны были забить несколько голов. Мне понравилась реакция команды на пропущенный мяч, мы очень быстро отыгрались, хотя тот гол мог принести нам много бед и сломить команду. Болельщики помогли команде найти в себе силы и добиться победы, которая позволяет продолжить борьбу за выполнение поставленных задач», — сказал Индзаги в эфире Mediaset Premium.