Павлюченко: «Барселона» такая команда — может и пять загрузить

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко считает, что «Барселона» способна победить с нужным ей счётом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». В Париже каталонская команда потерпела разгромное поражение со счётом 0:4.
«Если бы до игры кто-то сказал, что «Барселона» 0:4 проиграет, наверное, никто бы не поверил. Но это «Барселона», и следующая игра будет в Испании. «Барселона» такая команда — может и пять загрузить, поэтому здесь ещё не всё решено», — поведал Павлюченко в интервью пресс-службе «Урала».