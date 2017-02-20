Кассано: был сумасшедшим, покинув «Реал» и отказавшись от больших денег

Бывший нападающий «Ромы», «Милана», «Сампдории» и мадридского «Реала» Антонио Кассано отметил, что единственный шаг в футболе, вызывающий у него сожаление, связан с испанским грандом. Однако Кассано жалеет отнюдь не по поводу перехода в «Королевский клуб».
«Единственный упрёк, который я мог бы сделать себе, зовётся «Реалом». Я был сумасшедшим, покинув «Реал» и отказавшись от больших денег. Подписал контракт на шесть лет и покинул клуб по окончании первого сезона», — приводит слова Кассано Italia1
Кассано защищал цвета «Реала» с 2006 по 2007 год. В данный момент 34-летний футболист без команды.