Натхо: без футбола я, если честно, чуть не сошёл с ума

Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо, который восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, рассказал о своём состоянии.
«Я пропустил много занятий, это было нелегко, в том числе и психологически. Счастлив вернуться, теперь буду шаг за шагом набирать форму. Официальные матчи уже близко, но время для подготовки ещё есть. Голеностоп сегодня не напоминал о себе, чему я очень рад, но в первые дни после возвращения такое возможно. Я готов к тому, что болевые ощущения как-то проявятся, на данной стадии восстановления это не исключено. Стараюсь максимально правильно готовить себя к нагрузкам, до и после тренировок буду проделывать все необходимые манипуляции, предписанные медиками.
Как справлялся с собой всё это время? О, это было очень тяжело! Рядом ребята играют в футбол, а ты целый день проводишь в тренажёрке. Если честно, я чуть не сошёл с ума, потому что больше всего на свете хотел выйти на зелёное поле! Сейчас, к счастью, всё позади, и я могу играть. Если не будет боли, думаю, тренеры меня выпустят в оставшихся товарищеских матчах. Мы примем решение сообща — учитывая рекомендации физиотерапевтов и врачей, которым я хотел бы сказать огромное спасибо за восстановление!" — цитирует Натхо сайт ЦСКА.