Тигиев: тренируюсь с дублем. Не хочу говорить, что произошло

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев, который мог продолжить карьеру в «Спартаке», сообщил, что тренируется с молодёжным составом махачкалинской команды.
«Да, тренируюсь с дублем. Не хочу говорить, что произошло. „Спартак“? Не знаю, что и как. Я просто тренируюсь, а новости узнаю из Интернета. Сам не в курсе, этим занимается агент. Я тренируюсь и жду, как что решится. Всё остальное — дело агента», — цитирует Тигиева «Спорт-экспресс».
Тигиев перешёл в «Анжи» летом 2015 года из московского «Торпедо». В нынешнем сезоне РФПЛ он принял участие в 14 матчах, 12 из которых начал в стартовом составе, но не отметился результативными действиями.