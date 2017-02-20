Монтелла: «Милан» решил пригласить «Фиорентину» на нашу половину поля

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла после победы над «Фиорентиной» (2:1) в домашнем матче 25-го тура Серии А поделился впечатлениями от игры.
«Это большая победа в матче против сильной команды, нам пришлось хорошенько потрудиться. Это заслуженный успех, потому что мы создали больше голевых моментов, чем они. Мы могли бы решить судьбу матча ещё в первой половине. Во втором тайме, это правда, „Фиорентина“ заставила нас глубоко обороняться, но я не помню никаких опасных моментов у ворот „Милана“.
Мы решили пригласить „Фиорентину“ на нашу половину поля и ловить их на контратаках, но не смогли распорядиться этими моментами», — сказал Монтелла в эфире Mediaset Premium.