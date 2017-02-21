Саншеш: с удовольствием остался бы в «Бенфике», но я стремился к другому

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш поделился впечатлениями от своей игры в чемпионате Германии. 19-летний футболист сборной Португалии признался, что испытывает определённые трудности.
«В Бундеслиге приходится нелегко. Переход в новую страну был достаточно трудным для меня. Конечно, я бы с удовольствием остался в «Бенфике», поскольку являюсь болельщиком этой команды. Но я принял решение в пользу смены клубной прописки, поскольку стремился к другому. Есть сложности, связанные с языковым барьером. Я очень плохо владею английским, а немецким – ещё хуже», — сказал Саншеш в интервью португальскому телевидению.
Саншеш пополнил ряды немецкого гранда перед стартом текущего сезона. По итогам 21 тура чемпионата Германии он сыграл в 10 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 играх. Голами и результативными передачами не отметился.