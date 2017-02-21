«Арсенал» следит за форвардом «Наполи» Инсинье

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье попал в сферу интересов «Арсенала». Об этом сообщает Gazzamercato. По информации источника, скауты лондонцев присутствовали на матче 25-го тура итальянской Серии А с «Кьево» (3:1).
Руководство «Наполи» не заинтересовано в продаже Инсинье и хочет предложить футболисту новый контракт, но договориться стороны пока не могут. В клубе итальянцу предлагают € 3,2 млн за сезон, однако Лоренцо хочет получать не менее € 5 млн.
Действующий договор Инсинье теряет юридическую силу летом 2019 года.