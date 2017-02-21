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«Динамо СПб» — «Краснодар-2»: стали известны составы на матч Кубка ФНЛ
21 февраля 2017, вторник. 11:06.
Футбол
В плей-офф раунде Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре, «Динамо СПб» встречается с «Краснодаром-2». Начало матча — 11:15. Наставники команд определились с футболистами, которые выйдут на поле с первых минут.
«Динамо СПб»:
Кавлинов, Старков, Юрганов, Алексеев, Коваленко, Песегов, Кулишев, Козлов, Коротаев, Авраменко, Маркосов.
«Краснодар-2»:
Латышонок, Черов, Парадин, Бородин, Гогличидзе, Бутенко, Григорян, Овсепян, Байрамян, Мацукатов, Черчесов.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Динамо СПб
Краснодар-2
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