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Спартак — Локомотив 3:2, результат матча 26-го тура РПЛ 28 апреля

«Спартак» обыграл «Локомотив» в результативном матче 26-го тура РПЛ
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Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Кирилл Левников. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

Хозяева вышли вперёд под занавес первого тайма: на 44-й минуте пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной площади защитником «Локомотива» Александром Сильяновым, реализовал нападающий «Спартака» Тео Бонгонда.

В начале второго тайма железнодорожники сравняли счёт в матче: на 51-й минуте забил нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов. Однако уже через пять минут хозяева вновь вышли вперёд: на 56-й минуте после навеса одноклубника ударом головой забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

На 67-й минуте преимущество московского «Спартака» увеличил защитник Даниил Хлусевич. Через четыре минуты красно-зелёные отыграли один мяч после удара нападающего Владислава Сарвели.

По итогам 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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