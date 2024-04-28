«Спартак» обыграл «Локомотив» в результативном матче 26-го тура РПЛ

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Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Кирилл Левников. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

Хозяева вышли вперёд под занавес первого тайма: на 44-й минуте пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной площади защитником «Локомотива» Александром Сильяновым, реализовал нападающий «Спартака» Тео Бонгонда.

В начале второго тайма железнодорожники сравняли счёт в матче: на 51-й минуте забил нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов. Однако уже через пять минут хозяева вновь вышли вперёд: на 56-й минуте после навеса одноклубника ударом головой забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.

На 67-й минуте преимущество московского «Спартака» увеличил защитник Даниил Хлусевич. Через четыре минуты красно-зелёные отыграли один мяч после удара нападающего Владислава Сарвели.

По итогам 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.