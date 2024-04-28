Сарвели: считаю свой переход в «Локомотив» удачным

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (2:3), ответил на вопрос, не жалеет ли он о своём решении перейти в стан железнодорожников из «Сочи».

«Считаю свой переход в «Локомотив» удачным. Итоги сезона будем подводить по окончании», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в этой встрече 26-летний Сарвели отметился голом. Форвард пополнил состав «Локо» летом прошлого года, однако в нынешнем сезоне РПЛ принял участие лишь в 11 матчах.

Таким образом, железнодорожники не смогли продлить свою беспроигрышную серию, которая перед этим матчем составляла четыре игры. «Локомотив» остался с 41 очком и опустился на пятое место, пропустив вперёд красно-белых, которые расположились на четвёртой строчке с 42 очками.