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Сарвели: считаю свой переход в «Локомотив» удачным

Сарвели: считаю свой переход в «Локомотив» удачным
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Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (2:3), ответил на вопрос, не жалеет ли он о своём решении перейти в стан железнодорожников из «Сочи».

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Считаю свой переход в «Локомотив» удачным. Итоги сезона будем подводить по окончании», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в этой встрече 26-летний Сарвели отметился голом. Форвард пополнил состав «Локо» летом прошлого года, однако в нынешнем сезоне РПЛ принял участие лишь в 11 матчах.

Таким образом, железнодорожники не смогли продлить свою беспроигрышную серию, которая перед этим матчем составляла четыре игры. «Локомотив» остался с 41 очком и опустился на пятое место, пропустив вперёд красно-белых, которые расположились на четвёртой строчке с 42 очками.

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