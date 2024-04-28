Мончи: Лопетеги — идеальный кандидат на пост главного тренера «Милана»

Спортивный директор «Астон Виллы» Рамон Мончи прокомментировал слухи о возможном назначении испанского тренера Хулена Лопетеги в «Милан».

«Хулен обладает тремя достоинствами, которые я считаю основополагающими для любого тренера: отличные профессиональные качества, конкурентоспособность и умение управлять коллективом.

У него не возникнет проблем, потому что он привык работать в топовых командах: он работал в «Порту», «Реале», сборной Испании. По этой причине я убеждён, что Хулен — идеальный кандидат на пост главного тренера такого клуба, как «Милан», одного из крупнейших в Европе», — приводит слова Мончи Football Italia.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что в ближайшие недели руководство миланского клуба предпримет шаги, необходимые для досрочного прекращения сотрудничества с нынешним главным тренером Стефано Пиоли.