Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мончи: Лопетеги — идеальный кандидат на пост главного тренера «Милана»

Мончи: Лопетеги — идеальный кандидат на пост главного тренера «Милана»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Астон Виллы» Рамон Мончи прокомментировал слухи о возможном назначении испанского тренера Хулена Лопетеги в «Милан».

«Хулен обладает тремя достоинствами, которые я считаю основополагающими для любого тренера: отличные профессиональные качества, конкурентоспособность и умение управлять коллективом.

У него не возникнет проблем, потому что он привык работать в топовых командах: он работал в «Порту», «Реале», сборной Испании. По этой причине я убеждён, что Хулен — идеальный кандидат на пост главного тренера такого клуба, как «Милан», одного из крупнейших в Европе», — приводит слова Мончи Football Italia.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что в ближайшие недели руководство миланского клуба предпримет шаги, необходимые для досрочного прекращения сотрудничества с нынешним главным тренером Стефано Пиоли.

Материалы по теме
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Тест
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Команда года после «Сити» и «Арсенала» — не топ-клуб. Проект Эмери интригует всю АПЛ Команда года после «Сити» и «Арсенала» — не топ-клуб. Проект Эмери интригует всю АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android