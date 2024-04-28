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Сарвели: у «Локомотива» есть задача зацепиться за тройку РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели после поражения от «Спартака» со счётом 2:3 в матче 26-го тура РПЛ рассказал о задачах команды на конец сезона.

«Конечно, есть задача зацепиться за тройку. У каждого топ-клуба есть задача заканчивать как можно выше», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

По итогам 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 3-го тура. В том противостоянии «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 1:1. Гол «Спартака» забил Антон Зиньковский. В составе железнодорожников отличился Артём Дзюба.