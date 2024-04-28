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«Лион» вышел в финал женской Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ»

«Лион» вышел в финал женской Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ»
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Завершился ответный матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором встречались «ПСЖ» и «Лион». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция). Гости одержали победу со счётом 2:1 и вышли в финал турнира (5:3 по сумме двух матчей).

Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ПСЖ (ж)
Франция
Окончен
1 : 2
Лион (ж)
Франция
0:1 Баша – 3'     1:1 Chawinga – 41'     1:2 Дюморне – 81'    

На третьей минуте матча забила нападающая лионского клуба Сельма Баша. Ей ассистировала полузащитница Мельши Дюморне. На 41-й минуте матча хозяева сравняли счёт: отличилась полузащитница «ПСЖ» Табита Чавинга. На 81-й минуте Мельши Дюморне принесла своей команде победу.

В финале женской Лиги чемпионов «Лион» встретится с «Барселоной», которая вчера в ответном матче 1/2 финала женской Лиги чемпионов обыграла «Челси» со счётом 2:0 (2:1 по сумме двух матчей). Финал состоится 25 мая в 19:00 мск.

Турнирная сетка женской Лиги чемпионов
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