«Лион» вышел в финал женской Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ»

Завершился ответный матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором встречались «ПСЖ» и «Лион». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция). Гости одержали победу со счётом 2:1 и вышли в финал турнира (5:3 по сумме двух матчей).

На третьей минуте матча забила нападающая лионского клуба Сельма Баша. Ей ассистировала полузащитница Мельши Дюморне. На 41-й минуте матча хозяева сравняли счёт: отличилась полузащитница «ПСЖ» Табита Чавинга. На 81-й минуте Мельши Дюморне принесла своей команде победу.

В финале женской Лиги чемпионов «Лион» встретится с «Барселоной», которая вчера в ответном матче 1/2 финала женской Лиги чемпионов обыграла «Челси» со счётом 2:0 (2:1 по сумме двух матчей). Финал состоится 25 мая в 19:00 мск.