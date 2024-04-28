Нападающий «Локо» Сарвели: ещё бы 5-10 минут, смогли бы отыграться в матче со «Спартаком»
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Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал итог матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором его команда уступила в дерби «Спартаку» (2:3).
МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44' 1:1 Сулейманов – 51' 2:1 Медина – 56' 3:1 Хлусевич – 67' 3:2 Сарвели – 71'
«Проиграли в равной игре. Допустили ошибки, из-за которых пропустили голы. Но команда показал характер. Ещё бы 5-10 минут, и мы смогли бы отыграться», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Напомним, в этой встрече 26-летний Владислав Сарвели отметился голом.
Таким образом, железнодорожники не смогли продлить свою беспроигрышную серию, которая перед этим матчем составляла четыре игры. «Локомотив» остался с 41 очком и опустился на пятое место, пропустив вперёд красно-белых, которые расположились на четвёртой строчке с 42 очками.
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