Нападающий «Локо» Сарвели: ещё бы 5-10 минут, смогли бы отыграться в матче со «Спартаком»

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал итог матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором его команда уступила в дерби «Спартаку» (2:3).

«Проиграли в равной игре. Допустили ошибки, из-за которых пропустили голы. Но команда показал характер. Ещё бы 5-10 минут, и мы смогли бы отыграться», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в этой встрече 26-летний Владислав Сарвели отметился голом.

Таким образом, железнодорожники не смогли продлить свою беспроигрышную серию, которая перед этим матчем составляла четыре игры. «Локомотив» остался с 41 очком и опустился на пятое место, пропустив вперёд красно-белых, которые расположились на четвёртой строчке с 42 очками.