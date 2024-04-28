«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в 35-м туре АПЛ

Сегодня, 28 апреля, состоялся матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал». Игра прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:2.
У гостей забили Пьер-Эмиль Хёйберг, Букайо Сака и Кай Хаверц. Хозяева ответили точными ударами Кристиана Ромеро и Сон Хын Мина.
После 33 матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 60 очков и занимает пятое место. После 35 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» заработал 80 очков и располагается на первой строчке.
В нынешнем сезоне английского чемпионата команды ранее встречались в матче 6-го тура. В том противостоянии «канониры» и «шпоры» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «Тоттенхэма» голами отметился Сон Хын Мин, оформивший дубль. За «Арсенал» забил Букайо Сака, кроме того, автоголом отметился защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро.
В параллельном матче «Борнмут» разгромил «Брайтон» со счётом 3:0.
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