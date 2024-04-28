Главный тренер «Локо» Галактионов остался недоволен судейством в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о судействе в матче 26-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«Упрекнуть ребят не в чем. По самоотдаче вопросов нет. Мы нормально вошли в игру, были инициативны. Надо смотреть трактовки — Сильянова завалили в первом тайме. Наступ был — такой же момент, как поставили пенальти в матче с «Пари НН». Команда играла динамично, упрекнуть не в чем», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 26 матчей. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 41 очко.