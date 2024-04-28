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Главный тренер «Локо» Галактионов остался недоволен судейством в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Локо» Галактионов остался недоволен судейством в игре со «Спартаком»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о судействе в матче 26-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Упрекнуть ребят не в чем. По самоотдаче вопросов нет. Мы нормально вошли в игру, были инициативны. Надо смотреть трактовки — Сильянова завалили в первом тайме. Наступ был — такой же момент, как поставили пенальти в матче с «Пари НН». Команда играла динамично, упрекнуть не в чем», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 26 матчей. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 41 очко.

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