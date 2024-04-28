Аршавин: чемпионская гонка в РПЛ никуда не уходила

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Чемпионская гонка никуда не уходила. Четыре очка за шесть туров — это не гарантия победы. Сейчас случилась осечка у «Зенита» в прошлом туре, дистанция сократилась до одного очка. Любая команда может потерять очки», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречаются московское «Динамо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра проводится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. Матч начался в 19:15 мск. На момент выхода новости счёт в игре не открыт.

Петербуржцы занимают первое в таблице чемпионата, набрав 50 очков. «Динамо» на третьей строчке (44 очка). Второе место занимает «Краснодар» (49 очков).