Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Спартак» — «Локомотив»
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28 апреля состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Кирилл Левников. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.
МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44' 1:1 Сулейманов – 51' 2:1 Медина – 56' 3:1 Хлусевич – 67' 3:2 Сарвели – 71'
Матч посетили 20 014 зрителей. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Напомним, после 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка. Коллектив Владимира Слишковича занимает четвёртое место в турнирной таблице. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко. Теперь подопечные Михаила Галактионова располагаются на пятой строчке в таблице РПЛ.
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