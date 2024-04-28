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Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о состоянии Магкеева

Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о состоянии Магкеева
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения от «Спартака» со счётом 2:3 в матче 26-го тура РПЛ прокомментировал состояние защитника Станислава Магкеева, который ранее восстанавливался после тяжёлой травмы.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Магкеев здоров, но под вопросом его игровой тонус. Пока выбираем тех, кто в лучшей форме. Да и сейчас такой отрезок, когда любая карточка и дисквалификация может открыть место в состав любому», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 3-го тура. В том противостоянии «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 1:1. Гол «Спартака» забил Антон Зиньковский. В составе железнодорожников отличился Артём Дзюба.

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