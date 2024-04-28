Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от столичного «Спартака» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла 28 апреля. Она завершилась победой красно-белых со счётом 2:3.

«Забиваем мы достаточно, но пропускаем легкие мячи. Нам надо быть более дисциплинированными, работать над этими компонентами. Мы забиваем, но тут же пропускаем. Нам важно индивидуальные вещи поправить, концентрацию», – передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка. Коллектив Владимира Слишковича занимает четвёртое место в турнирной таблице. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко. Теперь подопечные Михаила Галактионова располагаются на пятой строчке в таблице РПЛ.