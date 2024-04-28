Владислав Сарвели высказался о шансах «Сочи» остаться в РПЛ

Футболист московского «Локомотива» Владислав Сарвели, ранее выступавший в составе «Сочи», оценил шансы южан остаться в Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона.

«Сложно сказать, какие перспективы у «Сочи» на остаток сезона. Шансов всё меньше и меньше с каждым туром. Им нужно с этого момента начинать побеждать, иначе вылетят», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

За 25 туров Российской Премьер-Лиги сочинцы заработали 19 очков. Они занимают 16-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей южане отстают на пять очков.

Напомним, Сарвели играл в «Сочи» на протяжении минувшего сезона. Он забил пять голов и отдал один голевой пас в 32 матчах. Ранее он выступал в «Чертаново» и «Крыльях Советов». Прошлым летом Владислав стал игроком железнодорожников.