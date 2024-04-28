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Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч 34-го тура Серии А с «Эмполи»

Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч 34-го тура Серии А с «Эмполи»
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Сегодня, 28 апреля, в Бергамо, на стадионе «Атлети Адзурри» пройдёт матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором местная «Аталанта» примет «Эмполи». Игра начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 34-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Эмполи
Эмполи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Решением тренерского штаба бергамасков российский полузащитник Алексей Миранчук начнёт этот матч в стартовом составе.

Состав «Аталанты»: Карнесекки, Джимсити, Хин, Скальвини, Дзаппакоста, Пашалич, Де Рон, Руджери, Миранчук, Лукман, Туре.

Состав «Эмполи»: Каприле, Луперто, Валюкевич, Берешиньски, Песселья, Малех, Грасси, Гьяси, Камбьяги, Фаццини, Ньянг.

На данный момент у «Аталанты» 54 очка и седьмое место после 32 матчей. Её соперник расположился на 15-й строчке, набрав 31 очко в 33 играх.

В матче первого круга, который проходил 30 октября в Эмполи, победу праздновали бергамаски со счётом 3:0.

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