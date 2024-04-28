Слишкович: я не проигрываю со «Спартаком»? Анчелотти уже трясётся

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о своей беспроигрышной серии во главе красно-белых.

— Вы не проигрываете со «Спартаком»…

— Анчелотти трясётся (смеётся).

— Всё больше разговоров, что вас надо оставлять главным тренером. На вас это влияет?

— Когда я говорю, что я об этом не думаю, мне никто не верит. Но я правда об этом не думаю. Руководство попросило меня сделать работу настолько хорошо, насколько я смогу. Я стараюсь. Какой бы выбор не сделало руководство клуба, это будет лучший выбор, – передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал.