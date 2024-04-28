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Экс-игрок «Зенита» Мейра: я ожидал, что Семак добьётся успеха как тренер

Экс-игрок «Зенита» Мейра: я ожидал, что Семак добьётся успеха как тренер
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Бывший защитник «Зенита», «Бенфики» и сборной Португалии Фернанду Мейра оценил работу главного тренера петербургского клуба Сергея Семака. Вместе с российским специалистом он выступал за сине-бело-голубых.

«Я ожидал, что Семак добьётся успеха как тренер. Когда вы играете в одной команде, можно понять, что тот или иной футболист способен стать фантастическим специалистом. А на других партнёров посмотришь – нет, из этого парня никакого тренера не выйдет. Мне выпала честь выступать с Сергеем в «Зените». И да, у меня уже тогда было чувство, что он способен сделать отличную карьеру в роли тренера. Сейчас он руководит «Зенитом» и, на мой взгляд, делает это здорово. Несомненно, он один из лучших специалистов в России», — приводит слова Мейры «Советский спорт».

Напомним, Семак возглавил «Зенит» с 2018 года и с тех пор привёл команду к пяти чемпионским титулам в Российской Премьер-Лиге. Во времена игровой карьеры Семак играл за «Зенит», ЦСКА, «Пари Сен-Жермен» и ряд других клубов. Также на его счету 65 матчей за сборную России.

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