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Тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Динамо»

Тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Динамо»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» в 26‑м Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт сегодня, 28 апреля, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Матч начнётся в 19:15 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Динамо» практически всегда играет в один футбол и в одну схему, наша команда тоже старается играть всё время в атаку. Ждём интересного футбола, посмотрим, как будет складываться игра.

У Тюкавина прекрасный сезон, он талантливый игрок, отлично открывается, может и ассистировать, и забивать много. Но играет вся команда, у «Динамо» интересная группа атаки, у каждого свои сильные качества», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

На данный момент бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками после 25 матчей и отстают от своих сегодняшних соперников на шесть очков. В матче первого круга, который прошёл в Санкт-Петербурге 6 августа прошлого года, победа досталась москвичам со счётом 3:2.

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