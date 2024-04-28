Тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» в 26‑м Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт сегодня, 28 апреля, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Матч начнётся в 19:15 мск.

«Динамо» практически всегда играет в один футбол и в одну схему, наша команда тоже старается играть всё время в атаку. Ждём интересного футбола, посмотрим, как будет складываться игра.

У Тюкавина прекрасный сезон, он талантливый игрок, отлично открывается, может и ассистировать, и забивать много. Но играет вся команда, у «Динамо» интересная группа атаки, у каждого свои сильные качества», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

На данный момент бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками после 25 матчей и отстают от своих сегодняшних соперников на шесть очков. В матче первого круга, который прошёл в Санкт-Петербурге 6 августа прошлого года, победа досталась москвичам со счётом 3:2.