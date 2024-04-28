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«Арсенал» и «Алания» поделили очки в сверхрезультативном матче Первой лиги

Завершился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором тульский «Арсенал» принимал владикавказскую «Аланию». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Матч закончился результативной ничьёй со счётом 3:3.

На четвёртой минуте матча счёт открыли хозяева: забил полузащитник Владислав Лёвин. На 36-й минуте матча «Алания» сравняла счёт усилиями полузащитника Руслана Даурова. На 67-й минуте «Арсенал» снова вышел вперёд: отличился форвард Джонатан Окоронкво.

Затем гости смогли переломить ход встречи: на 80-й и 84-й минутах забил нападающий Давид Караев. Однако его дубль не помог команде увезти три очка, поскольку на 90+5-й минуте матча забил защитник «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома.

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков после 29 матчей. «Алания» занимает шестое место, набрав 41 очко.

Параллельно прошли ещё два матча Первой лиги: «Ленинградец» — «СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» — «Акрон». В первом матче победу одержали гости со счётом 1:0, во втором сильнее оказались хозяева — 1:0.