«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встретятся московское «Динамо» и лидер чемпионата — «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Матч начнётся в 19:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Динамо»: Шунин, Маричал, Бальбуэна (к), Фернандес, Скопинцев, Лаксальт Чавес, Фомин, Нгамалё, Карраскаль, Тюкавин.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Нино, Эракович, Сантос (к), Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Кассьерра, Мостовой.

На данный момент бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками после 25 матчей и отстают от своих сегодняшних соперников на шесть очков. В матче первого круга, который прошёл в Санкт-Петербурге 6 августа прошлого года, победа досталась москвичам со счётом 3:2.