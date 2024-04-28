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«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ
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Сегодня, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встретятся московское «Динамо» и лидер чемпионата — «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Матч начнётся в 19:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Динамо»: Шунин, Маричал, Бальбуэна (к), Фернандес, Скопинцев, Лаксальт Чавес, Фомин, Нгамалё, Карраскаль, Тюкавин.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Нино, Эракович, Сантос (к), Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Кассьерра, Мостовой.

На данный момент бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками после 25 матчей и отстают от своих сегодняшних соперников на шесть очков. В матче первого круга, который прошёл в Санкт-Петербурге 6 августа прошлого года, победа досталась москвичам со счётом 3:2.

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