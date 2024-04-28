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Слишкович: горжусь «Спартаком». Игроки сделали всё, что я просил

Слишкович: горжусь «Спартаком». Игроки сделали всё, что я просил
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем дерби со столичным «Локомотивом» (3:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Тяжёлая игра. У «Локомотива» были свои моменты, пропустили дважды со стандарта — надо над этим работать, не хватает концентрации. До последнего момента был шанс, что будет 3:3. Я горжусь командой. Они сделали всё, что я хотел», – передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка. Коллектив Слишковича занимает четвёртое место в турнирной таблице. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко. Теперь подопечные Михаила Галактионова располагаются на пятой строчке в таблице РПЛ.

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