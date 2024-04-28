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«Болонья» оступилась дома с аутсайдером Серии А и не смогла сравняться с «Ювентусом»

«Болонья» оступилась дома с аутсайдером Серии А и не смогла сравняться с «Ювентусом»
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В Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором местный одноимённый клуб сыграл вничью с «Удинезе» (1:1).

Италия - Серия А . 34-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 1
Удинезе
Удине
0:1 Пайеро – 45+1'     1:1 Салемакерс – 78'    
Удаления: Бёкема – 64' / нет

Счёт в компенсированное время первого тайма открыл полузащитник гостей Мартин Пайеро. Хозяева смогли восстановить равновесие лишь на 78-й минуте усилиями Алексиса Салемакерса.

Отметим, что с 64-й минуты «Болонья» играла в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку был удалён защитник Сэм Бёкема.

Таким образом, «Болонья» не смогла добыть три очка в матче с занимающим 18-е место соперником и упустила шанс сравняться в таблице с «Ювентусом», на счету которого на данный момент 65 очков. У команды Тьяго Мотты после этой игры стало 63 очка.

«Удинезе» с 29 очками находится в зоне вылета, отставая от спасительной 17-й строчки на два очка.

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