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«Болонья» оступилась дома с аутсайдером Серии А и не смогла сравняться с «Ювентусом»

В Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором местный одноимённый клуб сыграл вничью с «Удинезе» (1:1).

Счёт в компенсированное время первого тайма открыл полузащитник гостей Мартин Пайеро. Хозяева смогли восстановить равновесие лишь на 78-й минуте усилиями Алексиса Салемакерса.

Отметим, что с 64-й минуты «Болонья» играла в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку был удалён защитник Сэм Бёкема.

Таким образом, «Болонья» не смогла добыть три очка в матче с занимающим 18-е место соперником и упустила шанс сравняться в таблице с «Ювентусом», на счету которого на данный момент 65 очков. У команды Тьяго Мотты после этой игры стало 63 очка.

«Удинезе» с 29 очками находится в зоне вылета, отставая от спасительной 17-й строчки на два очка.