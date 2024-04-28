В «Ахмате» оценили вероятность появления пива на стадионе в Грозном

Вице‑президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о вероятности появления в будущем пива на домашнем стадионе команды в Грозном.

«В нашем регионе на стадионах пива не будет, но всё остальное — интересы лиги и 16 клубов, исключая «Ахмат», потому что мы не будем торговать. Поэтому в этом плане мы поддерживаем усилия других», — сказал Айдамиров в интервью Sport 24.

Напомним, сегодня, 28 апреля, «Ахмат» уверенно обыграл дома «Пари НН» (5:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

На данный момент команда из Чеченской республики занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков и имея отрыв в три очка от зоны стыковых матчей. До конча чемпионата-2023/2024 осталось четыре тура.