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Тренер «Спартака» Слишкович: почему выбрал такую схему на «Локо»? Если бы знал, сказал бы

Тренер «Спартака» Слишкович: почему выбрал такую схему на «Локо»? Если бы знал, сказал бы
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о схеме игры на минувший матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

— Почему выбрали такую схему?

— Не спрашивайте. Если бы я знал, то сказал бы. Если серьёзно, то Дуарте на дисквалификации, у Бабича был риск получить травму, потому что есть моменты, которые его беспокоят. Почему не Зиньковский? Это просто выбор. Нам нужен каждый игрок, важна каждая минута. Сейчас нет времени у игроков думать про себя, сейчас важна только команда. Все это понимают, – передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка. Коллектив Владимира Слишковича занимает четвёртое место в турнирной таблице. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко. Теперь подопечные Михаила Галактионова располагаются на пятой строчке в таблице РПЛ.

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