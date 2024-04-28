Тренер «Спартака» Слишкович: почему выбрал такую схему на «Локо»? Если бы знал, сказал бы

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о схеме игры на минувший матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:2).

— Почему выбрали такую схему?

— Не спрашивайте. Если бы я знал, то сказал бы. Если серьёзно, то Дуарте на дисквалификации, у Бабича был риск получить травму, потому что есть моменты, которые его беспокоят. Почему не Зиньковский? Это просто выбор. Нам нужен каждый игрок, важна каждая минута. Сейчас нет времени у игроков думать про себя, сейчас важна только команда. Все это понимают, – передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка. Коллектив Владимира Слишковича занимает четвёртое место в турнирной таблице. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко. Теперь подопечные Михаила Галактионова располагаются на пятой строчке в таблице РПЛ.