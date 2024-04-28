Спортдир «Локомотива» отказался отвечать на вопрос о будущем Дзюбы в клубе

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов не стал отвечать на вопрос о будущем Артёма Дзюбы в команде.

«Останется ли Дзюба в «Локомотиве», если не выполнит условия автоматического продления контракта? Без комментариев», — приводит слова Дмитрия Ульянова «РБ Спорт».

Напомним, Артём Дзюба стал игроком московского «Локомотива» в прошлом году. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками истекает предстоящим летом. Пока неизвестно, останется ли Дзюба в клубе. В нынешнем сезоне российский форвард забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 26 матчах.

Ранее главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов высказался об игре Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.