Сарвели: Сочи — рассадник вирусов, у меня тоже было такое отравление

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал массовое отравление игроков «Сочи» в день перенесённого матча 21-го тура с «Ахматом», который завершился победой грозненской команды с минимальным счётом 1:0.

«Что касается отравления, то я был в Сочи, и у меня там тоже было такое отравление. В Сочи рассадник вирусов, поэтому так», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, до «Локомотива» Владислав Сарвели выступал за сочинский клуб.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 41 очко за 26 матчей. На первой строчке располагается «Зенит», у которого 50 очков.