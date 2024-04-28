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«Интер» провёл чемпионский парад в Милане после домашней победы над «Торино»

«Интер» провёл чемпионский парад в Милане после домашней победы над «Торино»
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Сегодня, 28 апреля, миланский «Интер» дома нанёс поражение «Торино» (2:0) в рамках 34-го тура итальянской Серии А.

Италия - Серия А . 34-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Торино
Турин
1:0 Чалханоглу – 56'     2:0 Чалханоглу – 60'    
Удаления: нет / Тамез – 49'

Этот матч не имел турнирного значения для хозяев, которые ещё в предыдущем туре обеспечили себе золотые медали чемпионата победой в дерби над «Миланом» (2:1).

После игры команда устроила чемпионский парад на улицах Милана, передвигаясь на автобусе по переполненным ликующими фанатами улицам.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео празднеств на улицах столицы моды.

За четыре тура до окончания чемпионата «нерадзурри» набрали 89 очков и опережают идущий следом «Милан» на 19 очков.

Нынешнее чемпионство — 20-е в истории «Интера» и первое в карьере для главного тренера команды Симоне Индзаги.

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