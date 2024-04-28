Тренер «Спартака» Слишкович объяснил, почему Медина стал лучше играть

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович после победы в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» со счётом 3:2 прокомментировал игру нападающего красно-белых Хесуса Медины в последнее время.

«Мы сами до конца не знали, что нам может дать Медина. Сейчас он даёт то, что мы хотели. Мы с ним поговорили. Главное, чтобы была свобода в голове, не было негатива. Голы с «Ростовом» ему очень сильно помогли.

Я поменял ему позицию. Моё мнение — это его позиция, где у него больше возможностей проявить себя», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.