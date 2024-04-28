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Тренер «Спартака» Слишкович объяснил, почему Медина стал лучше играть

Тренер «Спартака» Слишкович объяснил, почему Медина стал лучше играть
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович после победы в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» со счётом 3:2 прокомментировал игру нападающего красно-белых Хесуса Медины в последнее время.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Мы сами до конца не знали, что нам может дать Медина. Сейчас он даёт то, что мы хотели. Мы с ним поговорили. Главное, чтобы была свобода в голове, не было негатива. Голы с «Ростовом» ему очень сильно помогли.

Я поменял ему позицию. Моё мнение — это его позиция, где у него больше возможностей проявить себя», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.

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