Акинфеев: нужно достойно сыграть на Кубке конфедераций, а потом думать о ЧМ-2018

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев ответил на вопрос, какой результат на домашнем чемпионате мира для национальной сборной будет приемлемым.
«Не буду думать ни за кого и не хочу думать. Сейчас надо провести Кубок конфедераций, сыграть там достойно, а потом думать о чемпионате мира. На чемпионате мира могут оказаться совсем другие люди, совсем другие игроки, вратари. Поэтому глупо загадывать на полтора года вперёд, и даже делать этого не буду. Не хочу забивать мозги информацией, которая сейчас мне совершенно не нужна», — сказал Акинфеев.