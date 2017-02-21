Генеральный директор «Уфы»: такие игроки, как Йокич, украшают РФПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением относительно новичка команды словенского защитника Бояна Йокича, а также рассказал о задачах на остаток сезона в РФПЛ.
«Боян Йокич – игрок очень серьёзного уровня. Такие футболисты только украшают РФПЛ. Боян должен нам помочь выйти на другой уровень.
Во второй части чемпионата ставим перед собой задачу бороться за победу в каждом матче. Посмотрим, как это отразится в турнирной таблице. Еврокубки? Пока так далеко не заглядываем», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.