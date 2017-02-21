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Видео: все голы 1/8 финала Кубка Англии
21 февраля 2017, вторник. 15:28.
Футбол
Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видео всех голов 1/8 финала
Кубка Англии
. На этой стадии турнира состоялись следующие матчи: «Бёрнли» — «Линкольн Сити» — 0:1, «Мидлсбро» — «Оксфорд Юнайтед» — 3:2, «Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Сити» — 0:0, «Миллуолл» — «Лестер Сити» — 1:0, «Вулверхэмптон» — «Челси» — 0:2, «Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:3, «Блэкберн Роверс» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2, «Саттон Юнайтед» — «Арсенал» — 0:2.
Источник:
«Чемпионат»
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Новости. Футбол
21 февраля 2017, вторник
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