Гризманн обошёл Арагонеса и стал лучшим бомбардиром «Атлетико» в КЕЧ/ЛЧ

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился голом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером».
Для 25-летнего француза этот мяч стал 13-м за мадридский клуб в Лиге чемпионов. Таким образом, Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико» в главном еврокубке (Кубке европейских чемпионов / Лиге чемпионов), обойдя Луиса Арагонеса, на счету которого 12 голов за «матрасников».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Байер» — «Атлетико».
Посмотреть видео гола Антуана Гризманна можно в «твиттере».