Изменился соперник «Спартака» по второму контрольному матчу на третьем сборе

Изменился соперник «Спартака» во втором контрольном матче на третьем сборе в Марбелье, информирует официальный сайт московского клуба. 28 февраля «Волеренгу» в качестве спарринг-партнёра заменит другая норвежская команда – «Сонгдаль».
Первый матч в Марбелье красно-белые проведут с ещё одним норвежским клубом – «Сарпсборг 08». Эта встреча состоится в ближайшее воскресенье, 26 февраля.
После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, опережая на пять очков ближайшего преследователя.