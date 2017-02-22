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Симеоне: вернусь в Мадрид с большой улыбкой на лице

22 февраля 2017, среда. 01:20. Футбол
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (4:2).

«Перед игрой понимали, что можем создать правоногим защитникам „Байера“ серьёзные проблемы, если будем атаковать через фланг. Так и получилось. Во втором тайме соперник смог навязать нам борьбу, но в целом мы довольны итогами встречи. Гамейро выдал один из своих лучших матчей в составе „Атлетико“. Гризманн также был очень хорош. Теперь я могу вернуться в Мадрид с большой улыбкой на лице», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Байер Диего Симеоне
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