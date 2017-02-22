Шмидт: «Байер» способен на большее, но отыграться в Мадриде будет очень трудно

Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт проанализировал итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:4).
«Это был очень тяжёлый для нас матч. За последние три года „Атлетико“ дважды доходил до финала. Так что это очень сильный соперник. Мы начали не слишком хорошо. Мы знали, что „Атлетико“ мастерски действует на контратаках, однако позволили себе пропустить два гола в первом тайме. После перерыва бились достойно. У нас даже была возможность сделать счёт 3:3. Но в итоге пропустили в концовке. Мы способны на большее. Пока не хочу думать об ответном матче. Но в любом случае добиться положительного для нас результата в Мадриде будет очень трудно», — цитирует Шмидта пресс-служба УЕФА.