Симеоне порадовало раздражение Гамейро

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал настроение нападающего своей команды Кевина Гамейро по ходу первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером». Играя на выезде, подопечные Симеоне одержали победу со счётом 4:2, а сам Гамейро стал автором гола и результативной передачи. Когда аргентинский специалист заменил игрока в концовке второго тайма, тот не скрывал раздражения.
«Я радуюсь, когда футболисты бывают раздражены из-за замен. Всё равно, кого ты меняешь. Это может быть Гамейро, Месси или Марадона. Хотелось бы отметить и Корреа с Торресом, у которых такое же взаимопонимание на поле, как у Гризманна с Гамейро», — цитирует Симеоне Marca.
Ответная игра между этими командами состоится 15 марта.