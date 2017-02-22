Тарасов: не Сёмин изменился, а футбол

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, сильно ли изменился главный тренер команды Юрий Сёмин по сравнению с 2009 годом, когда специалист пригласил игрока в стан «железнодорожников».
«Не Сёмин изменился, а футбол. Другие тренировки, другой подход. А каким он был человеком, таким и остался. Что касается сборов, то даже не столько они изменились, сколько я к ним иначе стал относиться. Тогда мне было тяжелее. Тем более на уровне Лоськова, Сычёва, Сенникова, а я – молодой, сырой. Теперь ответственнее отношусь к делу, поэтому и проще.
Знаю, что Юрий Павлович иногда играет в футбол. Всем бы так двигаться в 69 лет. Мой последний официальный матч за «Локо» был в Краснодаре, когда Сёмин прыгнул через высокий бортик. На тот эпизод многие обратили внимание.
Сёмин – авторитет для «Локомотива». Не могу сказать, что он прямо жёсткий, но когда нужно, то действительно требовательный. Если выполнять все его установки, то проблем не будет. Хотя и Черевченко мог накричать», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полную версию интервью с Дмитрием Тарасовым читайте в скором времени на «Чемпионате».