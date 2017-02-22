Гиггз считает, что в АПЛ слишком много иностранных тренеров

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказал мнение, что сейчас в Премьер-Лиге очень много иностранных тренеров, а местные специалисты не получают шанса проявить себя.
«Считаю, сейчас в Премьер-Лиге не хватает британских тренеров. Было приятно увидеть назначение Пола Клемента в „Суонси“. Это важно, чтобы местные тренеры получали шансы. Среди иностранных тренеров в Премьер-Лиге много классных специалистов, но среди английских тренеров тоже есть мастера.
Если тебе не дают шанса, то у тебя не будет возможности показать, на что ты способен. Я лишь считаю, что должен быть баланс — сейчас же иностранных тренеров слишком много», — цитирует Гиггза BBC.